Come racconta Gazzetta,. L’Atletico gioca con Witsel centrale per le assenze di Gimenez e Felipe, mancano De Paul e Oblak e Renan Lodi, Correa e Griezmann partono in panchina, eppure fa quattro gol (l’ultimo di Cunha) e sbaglia pure un rigore (parata di Szczesny su Joao Felix). La Juve è tutta nell’unico tiro in porta di Miretti, entrato nella ripresa.