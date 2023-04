Meno 8. Mancano solo 8 giorni al vero big match della stagione della, ovvero quello sul campo delpresso ildal quale uscirà il verdetto suitolti alla squadra bianconera il 20 gennaio scorso, con le contestuali inibizioni di alcuni dirigenti del club. Stando a Tuttosport, il 19 aprile Madama punta alla vittoria, cioè al cosiddetto(il Collegio dichiara illegittime penalizzazioni e inibizioni, annullandole); in caso di "pareggio", invece, ci sarà un'ammissione con rinvio alla Corte Federale d'Appello, che potrebbe optare per uno "sconto".Gli juventini - spiega il quotidiano - se la giocheranno "contro" il Procuratore Generale dello Sport, il prefetto Ugo. Non se la vedranno invece con la, per cui sono già scaduti i termini per costituirsi. E secondo alcuni questo è un paradosso, perché tra le difese e gli addetti ai lavori circola, e forse anche dalla Giustizia Sportiva nel suo complesso.Di contro, però, in Figc si sottolinea la semplice volontà di mantenere unrispetto alle vicissitudini bianconere, come ha più volte sottolineato il presidente Gabriele. Gli arbitri della contesa saranno la presidente del Collegio di Garanzia dello Sport Gabriella Palmieri Sandull, e i presidenti delle quattro sezioni (ad eccezione cioè di quella consultiva): Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D'Alessio.