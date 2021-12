15 dicembre 2013. Otto anni fa ladi Antonio Conte rifilava tra le mura di casa un bel poker al, nella gara valida per la 16^ giornata di campionato. A decidere la partita la tripletta di un inarrestabile Carlitos, con il 2-0 firmato da Federicoalla sua seconda e ultima rete in maglia bianconera, dopo la prima realizzata nel gennaio precedente in Coppa Italia contro la Lazio. Un bel momento di "riscatto" per i bianconeri, reduci dall'amara sconfitta in Champions League sul campo - in pessime condizioni a causa della neve - del, che li aveva condannati alla retrocessione in Europa League. Chi ricorda la vittoria con i neroverdi?