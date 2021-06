Era il 26 giugno 2013 quando la Juventus accoglieva ufficialmente in squadra Carlos Tevez, acquistato dal Manchester City per 9 milioni di euro più 6 di bonus. L'attaccante argentino fu uno degli acquisti più importanti dell'era Conte, e in due anni trascinò i bianconeri nel campionato del record dei 102 punti in Serie A e poi, al primo anno di Allegri, alla finale di Champions League a Berlino. Arrivato in Italia con un'etichetta da "testa calda" Tevez alla Juve si rivelò un grandissimo leader, uno dei giocatori rimasti maggiormente nel cuore dei tifosi bianconeri negli anni Duemila.