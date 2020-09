Il 29 settembre 2012 la Juventus affrontava la Roma. Proprio come l'altroieri, anche se allo Stadium e non all'Olimpico. E davanti al pubblico amico, la squadra di Conte (in panchina però c'era Carrera) inflisse ai giallorossi di Zeman un sonoro 4-1, frutto delle reti di Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Alessandro Matri e Sebastian Giovinco, inframezzate dal rigore trasformato da Osvaldo (che nel 2014 avrebbe militato in bianconero per un breve periodo, contribuendo a battere proprio la Roma con una rete negli ultimi minuti). Era la 6^ giornata di campionato.