La Juventus di Antonio Conte (temporaneamente allenata da Massimo Carrera), reduce dal primo scudetto della serie ancora aperta, il 22 settembre 2012 ospitava il Chievo allo Stadium nella 4^ giornata di campionato. La risolse nella ripresa una doppietta in grande stile di Fabio Quagliarella: una mezza rovesciata su cross da calcio d'angolo e un tocco ravvicinato a battere Sorrentino dopo un controllo delizioso. Oggi la Juventus ha postato su Twitter il video del secondo di questi gol. Per Quagliarella furono le prime due di 9 reti messe a segno in quel campionato.