Giornata speciale per Marcello, che festeggia oggi. Un allenatore indimenticabile nella storia della, che ha guidato dalla panchina dal 1994 al 1999, e poi ancora dal 2001 al 2004, collezionando una lunga striscia di successi: cinque scudetti, una Coppa Italia e quattro Supercoppe Italiane, oltre ovviamente alladel 1996, ad oggi l'ultima nella bacheca bianconera, a cui hanno fatto subito seguito la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa UEFA. Impossibile dimenticarsi di lui. Immancabile, dunque, il messaggio didella Juve, che in occasione del suo compleanno gli ha anche dedicato una serie di contenuti esclusivi sul sito ufficiale, per ricordare i momenti più iconici della sua avventura con la Vecchia Signora. Ecco i post del club: