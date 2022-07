Matthijse il Chelsea, che spinge per averlo. Il centrale olandese è un possibile partente, anche se la Juve ha le idee piuttosto chiare: servirà un'offerta importantissima per sedersi al tavolo. Secondo quanto rivelato da Sportitalia, presto arriverà la proposta ufficiale del Chelsea, che sarà di 70 milioni più eventuali bonus. Una cifra che non si avvicina minimamente ai 120 milioni della clausola rescissoria attuale. E la Juve? Il club si è detto disponibile ad accettare una cifra minore della clausola, ma 50 milioni di differenza sono troppi e molto potrebbe giocarsi su bonus facilmente raggiungibili.