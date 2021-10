Sette titolari italiani. Non accadeva dal 2015. Racconta così La Gazzetta dello Sport: "La Juve di scorta scopre un De Sciglio in versione uomo assist (suo il cross per la zuccata vincente dell’1-0) un Kean poco appariscente ma essenziale, che a fine match si è preso anche i complimenti di Mourinho, e un Bernardeschi che dopo aver cercato il gol in rovesciata esce tra gli applausi dei suoi tifosi. La Signora non è ancora bella, però è tornata a essere solida e ha ritrovato la voglia di soffrire e lottare. Una Juve che per la prima volta dal 2015 ha schierato 7 titolari italiani".