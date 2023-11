. Le firme. Le attese. Capire cosa sarà ladel. Ecco: siamo solo all'inizio della stagione, neanche il mese di dicembre, e già il tema è caldissimo. Il futuro della Juve sembra intrigare più del presente, e del presente non è che ci possa lamentare. Anzi.A due giorni dal Derby d'Italia, con il caso Allegri a tenere le fila del dibattito , non è da sottovalutare il gesto prioritario della squadra: in questo momento, il focus di Giuntoli e Manna riguarda i rinnovi di contratto. Il club bianconero sta lavorando a sette prolungamenti. E si parla, valuta, gestisce ogni reparto: da Szczesny allo stesso Vlahovic, dal talento di Chiesa all'importanza di Bremer.