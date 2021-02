1









Domani sera è in programma Juventus-Roma, martedì Juventus-Inter. Due partite che senza Covid e quindi con i tifosi, porterebbero circa 84mila spettatori, tramutando l'Allianz Stadium in una cornice da due soldout. E di conseguenza mercoledì mattina le casse bianconere sarebbero più ricche di circa 7 milioni per i soli incassi, approssimati per difetto. Sette milioni in tre giorni: una cifra importante, importantissima, che dà l'idea di quanto stia perdendo la Juve a livello di incassi. Nell’ultima stagione disputata per intero, riporta Tuttosport, con il pubblico sugli spalti, i ricavi da stadio della Juventus ammontavano a 70,7 milioni. Nella passata stagione, in cui il pubblico è riuscito ad assistere alle partite fino a un terzo del girone di ritorno, i ricavi da stadio bianconeri sono stati di 49,2 milioni.