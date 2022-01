Victor Osimhen (Napoli): 4,5 milioni di stipendio netto, 5,9 milioni di stipendio lordo, 22,9 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 28,8 milioni di euro Matthijs De Ligt (Juventus): 8 milioni di stipendio netto, 10,5 milioni di stipendio lordo, 17,3 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 27,8 milioni di euro Arthur (Juventus): 5 milioni di stipendio netto, 6,6 milioni di stipendio lordo, 15,2 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 21,8 milioni di euro Paulo Dybala (Juventus): 7,3 milioni di stipendio netto, 13,5 milioni di stipendio lordo, 5,6 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 19,1 milioni di euro Leonardo Bonucci (Juventus): 6,5 milioni di stipendio netto, 12 milioni di stipendio lordo, 5,6 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 17,6 milioni di euro Alvaro Morata (Juventus): 5 milioni di stipendio netto, 6,6 milioni di stipendio lordo, 10 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 16,6 milioni di euro Hirving Lozano (Napoli): 4,5 milioni di stipendio netto, 5,9 milioni di stipendio lordo, 10 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 15,9 milioni di euro Federico Bernardeschi (Juventus): 4 milioni di stipendio netto, 7,4 milioni di stipendio lordo, 7,9 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 15,3 milioni di euro Federico Chiesa (Juventus): 5 milioni di stipendio netto, 9,3 milioni di stipendio lordo, 5,4 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 14,6 milioni di euro Nicolò Barella (Inter): 3,8 milioni di stipendio netto, 7,1 milioni di stipendio lordo, 7,5 milioni di ammortamento 2021-22, totale: 14,6 milioni di euro

Le società sono aziende e, per questo, un occhio è sempre dedicato al bilancio e al suo equilibrio. Calcio e Finanza, a tal proposito, ha stilato la top 10 dei calciatori più costosi per le società, calcolando il loro stipendio (al lordo) e sommando la quota ammortamento per la stagione in corso (ossia il costo iniziale spalmato sugli anni di durata del contratto). Tra i primi 10,- Colpisce l'assenza di calciatori del Milan, ma anche la sola presenza di Barella (tra l'altro al 10° posto) per quel che riguarda l'Inter capolista. Va sottolineato come Osimhen, De Ligt, Arthur, Morata e Lozano godano dei benefici del Decreto Crescita. Ecco la classifica: