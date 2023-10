Nei giorni scorsi si è tornato a parlarne per via di una decisione "storica" da parte della, ovvero quella di rinunciare all'ultimocercando così di lasciarsi alle spalle vecchi veleni e di non ripensare più a una vicenda che troppo spesso, in tempi più o meno recenti, è risultata di attualità. Era così anche sette anni fa esatti: il 28 ottobre 2016, infatti, il club bianconero presentava ricorso alcontro la decisione del Tar che aveva respinto la richiesta diavanzata nei confronti della FIGC, passata da 443 a 581 milioni di euro per via degli interessi. Una richiesta mai accolta.