Bisogna andare indietro di 60 anni, per recuperare, come quella a cui stiamo assistendo oggi.frutto di due sconfitte, contro Padova e Atalanta, e due pareggi, con Mantova e Lecco. La Juve era alla fine di un ciclo, sul finire della stagione precedente arrivò il ritiro di. Era la Juve del duo d’attacco, che insieme a Boniperti formavano il, centrocampista in grado di ricoprire più ruoli, grazie alla sua duttilità. Proprio lui, intervenuto ai nostri microfoni, ha raccontato similitudini e differenze tra la squadra di 60 anni fa e quella di oggi.“Andiamo un po’ indietro con gli anni. Partimmo male in campionato, sbagliando qualche partita per poi riprenderci un po’. Nel complesso, però,, sotto nessun aspetto, sono tempi diversi. La Juve attuale sta sbagliando, una squadra così. A me sembra che, in questo momento, qualcuno dica: “Vedremo in futuro, ci vediamo più avanti”. La Juve non è una squadra di periferia, tutti si aspettano i risultati e in questo momento, probabilmente, ci sono problemi interni di vario genere che non permettono di fare bene., che risolvevano le partite e, oltre a questo, mantenevano in sesto la squadra. Cosa che oggi non vedo. Vedo. Con i fuoriclasse, la squadra si rimise un po’ in piedi e(raggiunse il miglior piazzamento della Juventus in Europa all’epoca, uscendo ai Quarti contro il Real Madrid ndr). Non so l’attuale Juve cosa possa fare,, che io stimo, se vuole puntare alla Coppa o rifarsi in campionato. Adesso in campionato è dura, siamo in zona retrocessione”“Per diversi anni è stato l’uomo giusto. Poi si sono separati, non ho capito bene perché., anzi modeste. Poi il tentativo con Pirlo, che ha pagato l’inesperienza.e i risultati si sono visti: modesti, non all’altezza.(Il riferimento è alla celebre frase di Boniperti ndr).”“Me lo auguro, perché ci tengo.. Confusione che c’era già l’anno scorso, nonostante la presenza di Ronaldo. Doppi ruoli, giocatori fuori ruolo, spostati dopo anni. Attualmente i giocatori devono giocare in 4-5 ruoli, mi sembra un po’ troppo. Ai miei tempi non è che fosse più facile, però quando giocavi in 2 ruoli era già una cosa importante. Io ho avuto la fortuna di poter giocare in 4-5 ruoli e so di cosa parlo. Ad aggiungere confusione c’è l’aspetto dei cambi, 10 a partita, cambia tutto nel corso della partita e alla Juve è un macello.“Per tutta la sua carriera ha dimostrato di essere un goleador irraggiungibile, per questo chi ce l’aveva e chi ce l’ha fa bene a tenerselo., lui è un grandissimo realizzatore, ci voleva qualcosa di diverso intorno a lui. I suoi 30 gol comunque li ha fatti,“Ci sono giocatori che non devono giocare fuori ruolo. Per esempio, ieri è entrato Kulusevski e non sai da che parte deve giocare. Al Parma giocava sulla destra ed era efficace. Alla Juve non si sa bene quale sia il suo ruolo, e la stessa situazione c’era nella passata stagione. Come Kulusevski la situazione è simile per altri giocatori. Cuadrado è uno dei giocatori di miglior rendimento, ma c’è ancora confusione su quale sia la posizione”. Sivori era efficace, faceva gol, aveva un temperamento brusco, a volte anche cattivo.. Due temperamenti diversi, Sivori in alcuni anni era mostruoso, un giocatore difficile da affrontare. Dybala sembra un ragazzino che va a giocare la partita della domenica, abilissimo con il sinistro ma non è un goleador. Charles, invece, era tecnicamente bravo, non bravissimo. Nel gioco aereo era efficacissimo, molto generoso, arrivava dalla Premier League che, allora come oggi, era un campionato molto fisico.. Se mettiamo Dybala al posto di Sivori, chi prende l’altro posto? Morata? Due giocatori inferiori agli altri due e che si possono controllare e marcare. Morata sta facendo bene, ma non è un fuoriclasse. Negli ultimi due anni abbiamo visto. Morata non è a quel livello, ma abbiamo lui, non abbiamo altri”, ma senza fare paragoni. C’era qualcosa di simile, anche lui giocava mediano, usava destro e sinistro. Lui ha fatto probabilmente meglio, ha vinto tanti campionati”