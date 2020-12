1









E' stato il primo calciatore della Serie A ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro, prestigioso premio istituito dalla rivista France Football: era il 12 dicembre 1961 e quel giocatore era Omar Sivori, italo-argentino alla Juve dal 1957. Considerato uno dei giocatori più forti di sempre Sivori è anche stato inserito nella Fifa 100, la lista che raggruppa i maggiori fuoriclasse di sempre. Impossibile dimenticare il "trio magico", cioè il trio di attaccanti più prolifici mai visti nel campionato italiano: erano Sivori, il centravanti John Charles e il capitano Giampiero Boniperti.

Nel 1960 Sivori conquistò il titolo di capocannoniere della Serie A e l'anno successivo, appunto, venne riconosciuto come miglio giocatore europeo (grazie al suo status di oriundo), primo successo assoluto per un calciatore italiano, juventino e militante nella Serie A. Una vera pietra miliare non solo per la Juve, ma per tutto il calcio italiano.