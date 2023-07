La Juventus deve pensare alle uscite, lo ha detto chiaramente anche Giuntoli in conferenza stampa. Per Zakaria, si tratta con il West Ham, la Juve chiede 18-20 milioni. Qualcosa in più per Mckennie, per cui però non ci sono ancora offerte concrete. Sempre più lontani da Torino anche Pellegrini (il Nizza offre un prestito con obbligo di riscatto) e Bonucci, che al momento però ha chiuso ad alcune destinazioni. In totale, secondo Tuttosport, tra incassi e soldi risparmiati, la Juve spera di ottenere circa 60-70 milioni.