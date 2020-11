1









Come racconta il Corriere di Torino, la Juve continua a faticare in campionato: contro il Benevento si è bloccato sull'1-1 ed è arrivata addirittura a 6 punti persi contro le squadre neopromosse, o comunque non esattamente tra le prime della classe. Dal Crotone al Benevento, in mezzo l'Hellas Verona - che è stato promosso una stagione fa, a prescindere dall'andamento in campionato -: ecco, c'è un problema. E la Juve di Pirlo non riesce ad andare oltre, a dare una definizione di se stessa. Neanche quando l'avversario può sembrare poca cosa.