Dopo un paio di settimane con una partita al weekend e cinque giorni di preparazione, la Juve entra nel vivo del calendario, con il primo ciclo di gare ravvicinate. Due a settimana, tra Serie A e Champions League. Un calendario compresso per via del Mondiale in Qatar a novembre e dicembre:Al via mercoledì, allo Stadium contro lo, poi tre giorni dopo (sabato 3 settembre), la trasferta a, difficile e importante, che arriverà prima dell'esordio in Champions. Non uno qualsiasi, ma il 6 settembre la Juve si troverà al Parco dei Principi, casa del, con Messi , Mbappé e Neymar e tutti gli altri. Per allora avrà chiuso il mercato, ma soprattutto spera di aver recuperato Angel Di Maria. Dopo l'Europa, la Juve torna a Torino domenica 11 settembre contro lae mercoledì 14 sempre all’Allianz arriverà il. E infine la trasferta a. Poi arriverà la sosta per le Nazionali. Un ciclo determinante, con tre impegni chiave per indirizzare al meglio la stagione.