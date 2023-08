Sei giorni al debutto in campionato. Una settimana scarsa in cui il mercato potrà certamente recitare la propria parte, durante la quale però ladovrà già. E cioè: esser pronta per vincere, come impone la regola, su ogni campo.Allegri aspetta qualche rinforzo, intanto fa di necessità virtù, senza badare al domani: il suo undici ce l'ha già in mente, così come le promozioni in vista, in particolare per Cambiaso (che sta scalzando Kostic) e Miretti, in attesa di avere ulteriori notizie sul fronte Pogba.Ma è davvero tutto pronto? Al momento, in casa Juve resistono due grandi incognite, che s'accompagnano tuttavia a due super certezze.