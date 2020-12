3









Sarà un anno complicato, d'attese, di sogni. Sarà un anno diverso dagli altri e non per questo meno duro. Anzi. Sarà un anno anche di colpi, nonostante le ristrettezze economiche e una Juve che dovrà fare per un po' di necessità una grossa virtù. Sarà l'anno delle occasioni, con un mercato atipico già intravisto quest'estate nel pieno della pandemia. E allora, perché non dare uno sguardo a tutte le occasioni in scadenza giugno 2021?



Ecco, agli occhi balzerebbe un certo Leo Messi, al quale la Juve può guardare con tutto l'interesse che vuole senza però aggiungervi un piano completo. Ci sono altri nomi ben altisonanti, e non sono pochi. Il primo: vi piacerebbe Sergio Aguero? E' uno dei sei nomi in lizza, con data di scadenza fissata e un'ombra bianconera sul futuro.



