Esordio con gol sei anni fa esatti per Miralem. Era il, infatti, quando il bosniaco debuttava con la maglia della, scendendo in campo dal primo minuto in una sfida contro ilall'Allianz Stadium terminata 3 a 1, valida per la terza giornata di Serie A. Dopo la doppietta di Gonzalotra il 4' e il 10' (memorabile la seconda rete dell'argentino, una splendida semi rovesciata su assist di Sami Khedira), fu proprio l'ex Roma a firmare il tris per la Vecchia Signora, mandando la palla in rete di destro dopo aver colpito la traversa di testa. Quello di oggi, dunque, sarà certamente un anniversario speciale per Pjanic, rimasto particolarmente legato al mondo Juve anche dopo il suo trasferimento al. I tifosi, da parte loro, lo hanno sempre apprezzato, e certamente ricorderanno anche tuttora, a sei anni di distanza, il suo brillante esordio.