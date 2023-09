La data di oggi, 9 settembre, rievoca piacevoli ricordi a Wojciech. 6 anni fa esatti il portiere polacco faceva il suo esordio con la maglia della, in cui era approdato come vice di Gigi Buffon. Il suo debutto coincise con un match contro il Chievo, vinto dai bianconeri per 3 a 0 con i gol di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala (oltre a un'autorete). Anche il club ha voluto ricordare questa speciale ricorrenza con un post, eccolo qui sotto.