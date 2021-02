Camavinga sogna un grande club, la Juventus sogna Camavinga. Sarebbe un matrimonio facile, se di mezzo non ci fossero Real Madrid, Bayern Monaco e circa 50 milioni di euro. E' questo il prezzo del centrocampisti francese classe 2002, come ha svelato l'agente del giocatore Jonathan Barnett a Goal. Da tempo nel mirino dei bianconeri, per il giocatore del Rennes Paratici ha provato ad aprire una strada in estate con il prestito di Rugani in Francia. Ma la concorrenza, e il prezzo, sono ancora alti.