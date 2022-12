Di tutto e di più. Nei documenti prodotti dai pm e in particolare all'interno della richiesta di applicazione di misure cautelari presentata lo scorso 30 giugno e respinta dal Gip lo scorso 12 ottobre, si trova davvero di tutto. Anche delle curiosità che poco hanno a che fare con gli sviluppi della vicenda giudiziaria, come alcune dinamiche di mercato non sempre emerse dalle cronache o magari raccontate anche su queste colonne che però non si erano concretizzate.Tra le tante, ce ne sono cinque che vi raccontiamo in gallery