Cinque nomi in uscita, per un'entrata che - anche classifica alla mano - si è fatta necessaria. La Juve programma il mercato di gennaio e ha tutte le intenzioni di lasciar entrare un colpo, allo stesso modo di mollarne uno. O meglio: di cederlo. Secondo Gazzetta, anche per questo in cinque sarebbero sotto strettissima osservazione, di fatto sotto esame, per capire come e con chi la Juve potrebbe salutarli anzitempi.