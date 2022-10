E adesso? Spazio ai. Dodici giocatori fuori col Paris, e la situazione difficilmente migliorerà. Laè bloccata dagli infortuni: è uno stop dopo l'altro, proverà a recuperarealla prossima ma ci sono reparti in cui non trova boccate d'ossigeno. Tipo? Il centrocampo. Che vedrà nuovamente protagonista Fagioli, che dovrà fare di ogni necessità una virtù.Neanche la difesa se la passa benissimo: Bremer è ancora out, Rugani non è al meglio. E con Danilo squalificato alla prossima, per chi ci sarà spazio? Magari per qualche altro ragazzo, che può coltivare il sogno di debuttare tra PSG e Inter: non una settimana banale. Tutt'altro.