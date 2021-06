La Juventus ha mandato a questi Europei ben 12 giocatori, peraltro ben disimpegnatisi per la maggior parte. Oggi, quando sono stati disputati 5 gare su 8 degli ottavi di finale, registriamo in tutto 5 eliminazioni. Il turco Merih Demiral e il polacco Wojciech Szczesny sono usciti di scena già nella fase a gironi, mentre questi ottavi hanno visto l'eliminazione di tre giocatori bianconeri: Aaron Ramsey, impalpabile col Galles nella netta sconfitta con la Danimarca; Matthijs De Ligt, protagonista in negativo (pur dopo una prestazioni fin lì da 7 in pagella) ieri nella clamorosa sconfitta dell'Olanda con la Repubblica Ceca; e Cristiano Ronaldo, fuori col Portogallo dopo la sfortunata sconfitta di ieri sera col Belgio.