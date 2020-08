Adesso ci sarà da capire come cambieranno le strategie di mercato con Andrea Pirlo a bordo. Ma ci sono giocatori che inevitabilmente metterà sul mercato. Come riporta Sky Sport, sono cinque i bianconeri che presto potrebbero dire addio: Rugani, Khedira, Matuidi, Douglas Costa e Higuain. Le motivazioni sono diverse, c’è chi è a fine ciclo (l’argentino), chi tecnicamente ha reso poco (l’italiano e il francese) e chi per problemi fisici non rappresenta più una garanzia. Ma sono tutti accomunato dallo stesso status, sono sul mercato