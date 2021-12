Questo è il pokerissimo di giocatori della Juventus in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Per quanto riguarda Dybala e Cuadrado, il prolungamento appare una mera formalità e mancano solo i dettagli. Invece Bernardeschi, Perin e De Sciglio sono ancora da definire. L'ex Fiorentina sta riprendendo quota con le ultime prestazioni, il portiere potrebbe voler andare altrove per giocare titolare, mentre il terzino dipenderà pure da cosa farà la Juve con Alex Sandro e Luca Pellegrini.