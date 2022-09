Come racconta Gazzetta, la situazione di Danilo non sarebbe quella più impellente: mancano quasi due anni alla fine del suo attuale contratto, e in rosa ci sono 5 calciatori che andranno a scadenza al termine della stagione corrente, senza contare i giocatori in prestito come Paredes e Milik. Si tratta di Di Maria, Cuadrado, Rabiot, Alex Sandro e Pinsoglio.