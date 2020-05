5









Una Juve giovane e forte. E' il progetto bianconero per rinnovare una squadra matura, non vecchia, e mantenerla sempre al top. Lo dimostra l'acquisto di Dejan Kulusevski, avvenuto a gennaio, ma anche gli obiettivi per la prossima estate. Tonali il primo della lista, poi Castrovilli, Zaniolo e Chiesa. Tutti nomi papabili per un futuro a Torino, che la Juve sonda, alcuni con maggior forza. E' il caso dell'esterno della Fiorentina, il figlio d'arte che piace da diverso tempo e che solo le onerosissime richieste di Commisso e soci hanno frenato dal prendere.



LE CONTROPARTITE - Ci sono diverse idee in casa Juve, ma il nome di Chiesa riemerge sempre e, dopo l'accordo di massima con il giocatore del giugno scorso, poi tramutatosi in un nulla di fatto, ecco il nuovo assalto. Alla Fiorentina, scrive Tuttosport, sono stati proposti elementi ritenuti assai utili dalla controparte, due su tutti: il centrocampista Rolando Mandragora, anni 22, che a fine stagione lascerà l’Udinese e tornerà a Torino per essere valutato da Maurizio Sarri, e il difensore argentino Cristian Romero, classe 1998 in prestito al Genoa. I rapporti con papà Enrico, manager di Federico, sono ottimi e i contatti tenuti sotto traccia lasciano presagire che sotto questo profilo la Juve sia davanti a tutte. Altri nomi interessanti per la viola risultano essere: Luca Pellegrini, terzino mancino ora in prestito a Cagliari, Riccardo Orsolini, che andrebbe controriscattato dal Bologna e rappresenterebbe un sacrificio importante, e Daniele Rugani. La valutazione che fa la Fiorentina di Chiesa è ancora molto elevata, 55-60 milioni di euro, la Juve c'è ma vuole abbassare quel prezzo, battendo anche sul tempo l'Inter.