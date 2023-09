A mercato finito, le dichiarazioni sono unanimi in casa. La rosa è completa, è forte, magari non è all'altezza delle favorite per lo scudetto ma era necessario sistemare i conti o almeno cominciare per davvero a farlo. A parole è soddisfatto Cristiano, a parole è soddisfatto Max. Però resta il fatto che non è questa la rosa pensata, non è questo l'organico che alla Continassa avrebbero voluto vedere al termine del mercato anche se poi non sono pochi i tifosi e gli addetti ai lavori che pensano sia andata meglio così. Almeno a proposito della staffetta più chiacchierata di tutte, quella tra Romelue Dusan, tra quelle che poi non sono andate in porto. Senza andare appresso a troppi voli pindarici, ce ne sono almeno cinque di staffette che non si sono verificate: una cessione pesante doveva coincidere con un arrivo altrettanto pesante, non si sono verificate. E ora la Juve è pronta a giocarsela con le sua armi, puntando a quelche ora è traguardo unico più che minimo, mentre la coppia Giuntoli-Allegri lascia sulle spalle delle milanesi e del Napoli la zavorra dei favori dei pronostici.