Era il 7 febbraio del 2016 e la Juventus, in piena striscia record di vittorie di fila verso lo scudetto dopo un inizio di stagione da incubo, andava a Frosinone a vincere 2-0, vendicando così il clamoroso 1-1 dell'Allianz Stadium dell'andata. Un match che segnò un primato: il maggior numero di successi esterni consecutivi (8) in un singolo campionato di Serie A. Oltretutto, entrando in pieno recupero al posto di Morata, mise a segno la sua unica presenza con la prima squadra della Juve (seppur di pochissimi minuti) il giovane centravanti Andrea Favilli, successivamente girato all'Ascoli e infine venduto al Genoa.