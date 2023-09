26 settembre 2018. Cinque anni fa esatti Mattiafaceva il suo esordio con la maglia della, nella sua prima esperienza in bianconero prima della parentesi al Genoa e il successivo ritorno. La sua partita coincise con un clean sheet: 2-0 il risultato finale contro il, in una sfida casalinga decisa tra l'11' e il 16' dai gol di Paulo Dybala e Blaise Matuidi. Certamente un bel ricordo per il classe 1992, che rappresenta tuttora un importante punto di riferimento per lo spogliatoio e soprattutto per la porta della Vecchia Signora, insieme a Wojciechdi cui non fa mai sentire la mancanza quando è chiamato a sostituirlo.