In questo giorno, 5 anni fa, la prima partita ufficiale della Juventus U23 contro il Cuneo



Il punto di partenza del nostro grande percorso pic.twitter.com/FOX35TBPuS — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 21, 2023

Un giorno speciale, quello di oggi, per la. Cinque anni fa esatti, il 21 agosto 2018, la seconda squadra bianconera - allora Under 23 - disputava infatti la sua prima partita ufficiale, quella di Coppa Italia Serie C vinta 1 a 0 contro ilcon un gol di Luca(questa la formazione iniziale, con Mauroin panchina: Del Favero; Zanandrea, Alcibiade, Parodi; Morelli, Muratore, Kastanos, M. Pereira, Beruatto; Zanimacchia, Mavididi). Fu quello il punto di partenza di un percorso che sta dando buoni risultati, con tanti giovani promettenti che hanno poi avuto la possibilità di esordire e confermarsi tra i "grandi" come Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e diversi altri. Il club ha ricordato quel giorno con un post, eccolo qui sotto.