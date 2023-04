Come racconta Gazzetta, sono passati ormai 5 anni dal giorno in cui Kalidouammutolì l’Allianz Stadium con una zuccata al 90’, riaprendo la corsa tricolore. Lo scudetto poi andò ugualmente alla Juventus di Massimiliano Allegri ma quel gol nessuno l’ha dimenticato. Sicuramente non i tifosi azzurri, che festeggiarono il primo successo ottenuto a casa di Madama, e nemmeno il tecnico bianconero, che forse proprio da quel momento ha messo il difensore nel mirino. Non a caso quest’estate la sua prima richiesta per rinforzare il reparto arretrato è stato il senegalese, che però non se l’è sentita di tradire la gente di Napoli che tanto l’ha amato e ha preferito emigrare in Premier League, al Chelsea