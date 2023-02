La Juventus prepara una rivoluzione sul prossimo mercato estivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita ci sono Paredes, Cuadrado, Alex Sandro, Rabiot e Di Maria, e ci sono tante idee per sostituirli. La prima? In entrata, il nome chiave è il centrocampista del Sassuolo, Frattesi, già vicino alla Roma in Italia e in odore di big club.