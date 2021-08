Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi grande spazio dedicato all'addio di Messi al Barcellona e a quello di Valentino Rossi alla MotoGP, dopo aver annunciato il ritiro a fine stagione. Inoltre, viene evidenziato anche l'oro conquistato da Massimo Stano nella marcia 20km alle Olimpiadi. In taglio basso Tuttosport analizza il possibile arrivo di Pjanic alla Juve: "". Il Corriere dello Sport invece non parla di Juve ma del possibile addio di Lukaku all'Inter: "". La Gazzetta dello Sport esalta Valentino Rossi: "".