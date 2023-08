Fra oggi e martedì ci aspettano 48 ore decisive per il trasferimento di Romeualla Juventus, con il parallelo passaggio di Dusan Vlahovic al Chelsea. Le parti sono in contatto e l'obiettivo è quello di limare i 10 milioni di differenza che ancora esistono per quanto riguarda il conguaglio economico che i Blues dovrebbero versare ai bianconeri in aggiunta al cartellino del belga, per portare a Stamford Bridge il serbo.