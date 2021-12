Reduce pochi mesi prima dal gol decisivo per vincere lo scudetto, Antonello Cuccureddu il 9 dicembre 1973 risultò decisivo ancora per una vittoria negli ultimi 20 minuti per la Juventus.​Erano i bianconeri allenati da Vycpalek, che lanciava stelle del calibro di Gentile, Causio, Anastasi, Capello, Bettega... le basi di una squadra formidabile, che avrebbe rivestito un ruolo egemone nel calcio italiano.