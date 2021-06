Una partita, di fatto ininfluente, ma che dà decisamente nell'occhio per il risultato e l'avversario. Quella tra Juventus e Inter non è mai una partita qualsiasi, infatti, nemmeno in una fase a gironi di Coppa Italia. Il 18 giugno 1975 la Juve di mister Parola infliggeva ai nerazzurri un 6-2 a San Siro che non bastò per qualificarsi alla finale ma che spicca negli annali. Per la Juve doppiette di Anastasi e Viola e gol di Scirea e Cuccureddu. Reti interiste a firma Boninsegna, peraltro futuro juventino.