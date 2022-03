Un evento incredibile anche se, in qualche modo, segno dei tempi che furono. Era il 1977, un anno non qualunque, nella storia italiana, e il 20 marzo si giocava Hellas Verona-Juventus. Poco prima del fischio d'inizio, dalla Curva sud occupata dai tifosi scaligeri, una bomba a mano, in dotazione all'esercito, viene lanciata sulla pista d'atletica, vicino alla buca del salto in alto.



Quello che successe dopo, compreso il commento di Zoff, lo racconta L'Arena: "Il Questore, dott. Pirella, con i suoi collaboratori, scelse la via del buon senso. Verificato che la sicura era ancora al suo posto, ordinò di "interrarla" e coprirla nella buca dell'alto. Sotto il saccone. Nel primo tempo, in quella porta, giocò Superchi. Nella ripresa toccò al grande Zoff. "Non lo sapevo di sicuro" commentò SuperDino. "Mi hanno anche detto che bombe di quel genere possono provocare un botto tremendo, ma non provocano grossi danni, se non ti esplodono vicino. Certo, ormai anche allo stadio non c'è più sicurezza...".