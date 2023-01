"Certi investimenti si ripagano solo giocando per la vittoria di uno Scudetto o di una Champions", così Luciano Spalletti aveva parlato alla vigilia di Napoli-Juventus mandando una frecciatina a Massimiliano Allegri e alla Juventus. E in effetti, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, le spese dei bianconeri negli ultimi tre anni non rispecchiano i risultati sul campo.Investimenti spesso per giovani comecon Pjanic che ha fatto il percorso inverso. L'ultima spesa importante, a livello di cartellino, è quella persenza dimenticare ovviamente l'acquisto di Vlahovic un anno fa e quelli precedenti di Kean e Locatelli per un totale tra i due superiore a 70 milioni.Dall'altra parte è giusto però ricordare anche come non sono mancate le cessioni importanti, a livello di monte stipendi, come l. A gennaio 2022, l'ingresso di Vlahovic era conseguenza anche degli addii di Bentancur e Kulusevski. Resta però che in proporzione a Napoli e Milan, quest'ultima campione d'Italia mentre gli azzurri super favoriti per il prossimo scudetto, qualcosa non torna.