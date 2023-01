Ilnon si arrende e prepara l'offerta, quasi 40 milioni bonus inclusi per arrivare a Weston. Offerta a cui la Juve direbbe di sì, dirà di sì. Ma il no è quello di Weston McKennie, che per lasciare il club bianconero vorrebbe una grande squadra. In attesa delle mosse di Borussia Dortmund, Chelsea o Tottenham, solo pensando ai club che continuano a dichiararsi interessati con il suo entourage. A riferirlo è Calciomercato.com.