"Nella prossima stagione potremmo anche vedere una Juve con due esterni". Lo ha detto Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn, un’ipotesi che sarà uscita anche nei meeting di mercato che si sono svolti negli uffici della Continassa. In tutto questo, una necessità: la Juventus deve lavorare sugli esterni perché Cuadrado, Danilo, De Sciglio e Alex Sandro non danno più le garanzie necessarie, la forza per spaccare le partite partendo dalla linea che delimita il campo.



Quindi, la dirigenza bianconera è al lavoro per accontentare Massimiliano Allegri e dare nuova linfa agli esterni. Secondo quanto riporta calciomercato.com, i principali obiettivi di mercato, in questo senso, sarebbero Kostic e Molina. Per i due, una valutazione di circa 20 milioni a testa.