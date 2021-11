La Juventus ha vinto tutte le prime quattro gare di un girone di Champions League per la terza volta nella competizione, dopo essere riuscita nel 1995/96 e nel 2004/05. Autostrada.Questo dato OPTA ci dice molto su quanto i bianconeri abbiano approcciato bene la massima competizione per club, contrariamente a quanto abbiano fatto in Serie A fino adesso. Giova ricordare chein cui sono arrivati 4 successi nelle prime 4 partite, nel '95-'96,dopo i rigori contro l'Ajax.