La Juventus cerca un centravanti sul mercato per il dopo Higuain. Tuttosport fa i nomi di Raul Jimenez (Wolverhampton), Arkadiusz Milik (Napoli), Edin Dzeko (Roma) e Alexandre Lacazette (Arsenal) in ordine di preferenza. Un nuovo attaccante per trovare il profilo giusto che possa completare il tridente con Ronaldo e Dybala. Il preferito? Al momento è sicuramente Arek Milik.