Quattro moduli di gioco per la. Nelle nuove idee dici sono quattro versioni bianconere di se stessa. Ecco cosa racconta Tuttosport in edicola: "Dal 4-3-3, visto a Udine e poi rivisto contro il Chelsea, al 4-3-1-2 dei bianconeri sconfitti in casa dall’Empoli e con McKennie sulla trequarti, scelta che assai difficilmente rivedremo su questi schermi, fino al 4-4-1-1 di Napoli con Allegri condizionato nelle sue scelte dall’assenza dei nazionali sudamericani e con Kulusevski dietro Morata". Naturalmente, c'è anche il 4-4-2 visto a Malmoe. Purissimo.