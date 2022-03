Come racconta Gazzetta, Allegri dovrà fare i conti con la stanchezza perché molti giocatori hanno fatto gli straordinari in questo periodo (Morata, Locatelli, Rabiot, De Ligt) e saranno costretti al lavoro extra, "ma la Champions League regala sempre un surplus di motivazioni e di energie mentali e su questo punterà Allegri in questi giorni di avvicinamento alla gara di ritorno".