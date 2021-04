Domenica alle 18 la Juventus scenderà in campo alla Dacia Arena per sfidare l'Udinese. Una delle 5 finali che i giocatori bianconeri dovranno giocare a tutta se vogliono conquistare un posto tra le prime 4 della Serie A, e di conseguenza l'accesso alla prossima Champions League. Dopo i friulani, la squadra di Pirlo sarà impegnata nello scontro diretto contro il Milan. Attenzione, quindi, ai 4 diffidati di domenica, nomi pesanti nella rosa della Juventus: Cristiano Ronaldo, Bonucci, de Ligt e McKennie. Anche nella gestione di questa situazione, il tecnico bresciano dovrà fare attenzione, per non perdere pedine importanti per lo scontro diretto.